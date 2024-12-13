Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saksikan IG Live MNC Sekuritas Hari Ini, Bahas Tips Dapat Gaji Rutin dari Investasi Obligasi

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |13:30 WIB
Saksikan IG Live MNC Sekuritas Hari Ini, Bahas Tips Dapat Gaji Rutin dari Investasi Obligasi
MNC Sekuritas Gelar Live Instagram (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAMNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

MNC Sekuritas merupakan perusahaan penyedia layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Investasi obligasi merupakan salah satu jenis investasi yang memiliki jumlah peminat cukup besar di tanah air. Tidak hanya menguntungkan, investasi yang satu ini juga dianggap memiliki risiko yang terbilang rendah, sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen pilihan.

Salah satu jenis obligasi yang bisa Anda investasikan adalah obligasi korporasi. Tujuan perusahaan menerbitkan obligasi korporasi adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, sedangkan tujuan investor membeli surat utang untuk mendapatkan kupon dari hasil investasinya.

Investasi obligasi ini bisa Anda jadikan passive income lewat imbal hasil atau kupon yang dibayar rutin, bisa bulanan, atau semesteran, tergantung jenis obligasinya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
