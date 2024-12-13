Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga Ungkap Transaksi Mengerikan Judol hingga Rp900 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |21:08 WIB
Menko Airlangga Ungkap Transaksi Mengerikan Judol hingga Rp900 Triliun
Menko Airlangga Ungkap Transaksi Mengerikan Judol hingga Rp900 Triliun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti perputaran uang dalam judi online (judol) sebesar Rp900 triliun. Transaksinya sangat mengkhawatirkan karena mengganggu pasar konsumer atau kelas menengah bawah.

"Nah ditambah lagi kemarin ada isu ojol, bukan ojol ya.. judol dan angkanya luar biasa. Jadi kalau tadi Pak Armand khawatir ke kripto, nah ini ada yang lebih mengkhawatirkan lagi judol. Kalau angka yang digembar-gemborkan itu Rp900 triliun, nah Rp900 triliun ditarik dari consumer market itu memang sangat mengganggu," jelas Airlangga dalam acara peringatan HUT ke-36 Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Selain menyinggung Ketua Umum AEI Armand Hartono soal kripto, Menko Airlangga, yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat AEI, menyebut judol membuat adanya persaingan di sektor otomotif.

"Makanya persaingan otomotif Pak Johnny (Anggota Dewan AEI) bukan hanya dengan produk impor dari China Pak.Tetapi Bapak bersaing dengan judol Pak. Nah oleh karenanya pemerintah terus jalan, namun Pak Johnny juga harus ingat bahwa di setiap pemilu pembelian mobil turun, itu siklus lima tahunan, yang dibeli yang lain dulu Pak," ungkap Airlangga.

Siklus pemilu tersebut, kata Airlangga, seharusnya bisa mendongkrak consumer spending di pasar seperti pulihnya industri tekstil, namun karena judol semua itu tak bisa.

Menko Airlangga juga berpesan kepada Direktur Utama BEI Iman Rachman bahwa persiapkan diri untuk perusahaan yang sedang menarik seatbelt alias perusahaan-perusahaan yang dalam restructuring.

"Jadi perusahaan-perusahaan dalam restructuring itu perlu juga diberi special regulasi atau some waiver. Sehingga mereka tetap bertahan di bursa, tidak keluar karena opsi yang ada sekarang," pesan Airlangga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190445/judi_online-rZsV_large.jpeg
Berantas Judi Online Libatkan 140 Ribu Masyarakat Indonesia, Transaksi Turun Jadi Rp155 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184787/judi_online-MALi_large.jpeg
3 Cara Efektif Menghapus Akun Judi Slot Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160899/judi_online-FjrT_large.png
Judi Online Rusak Perekonomian RI, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160801/judi_online-CqeJ_large.png
Judi Online Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI, Dana Triliunan Lari ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159940/judi_online-QAgo_large.jpg
10 Negara yang Paling Gemar Berjudi di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154867/judi_online-tfZG_large.png
4 Fakta 571 Ribu Rekening Penerima Bansos Main Judol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement