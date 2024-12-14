4 Hal yang Bisa Bikin Bisnis UMKM Naik Kelas

JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai harus memiliki empat pilar agar bisnisnya tumbuh dan bisa naik kelas. Empat pilar tersebut dikenal dengan nama LIDI, yaitu loyalitas, integritas, disiplin dan inovasi.

“Empat pilar ini merupakan hal yang krusial agar UMKM bisa bertahan berkelanjutan dalam bisnis. Salah satu misi dari KemenUMKM adalah sustainable karena ini kami juga menjalin kerja sama dengan banyak pihak termasuk dengan Kementerian Investasi untuk bisa membuka pasar di luar negeri,” kata Wakil Menteri UMKM Helvi MorMoraza, Sabtu (14/12/2024).

Helvi mengungkapkan, dari empat pilar tersebut, inovatif merupakan hal yang sangat penting. Karena, tanpa adanya inovasi akan sulit bagi UMKM untuk bisa naik kelas.

“Pengusaha kalau ingin naik kelas harus inovatif kalau tidak akan jadi pengusaha menunggu takdir ya begitu-begitu saja. Nah, melalui inovasi UMKM dapat merespon perubahan pasar, kecepatan menghadapi pasar, menghadapi persaingan yang berujung kepada ketangguhan. Kita tidak bisa lagi secara konvensional menentukan perencanaan kemudian menghitung proses bisnis kemudian mengantisipasi pasar salah satunya ya sudah harus masuk ke tipe form digital,” ujar Helvi.

Direktur Bisnis dan Pemasaran SMESCO Rizky Firdaus mengatakan, SMESCO tengah membuat start up hub agar UMKM punya tempat di dunia digital agar bisa beraktivitas dengan mudah dan murah.