HOME FINANCE PROPERTY

Siapakah Pemilik Lippo Land yang Kini Ganti Logo Baru?

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |20:15 WIB
Siapakah Pemilik Lippo Land yang Kini Ganti Logo Baru?
Pemilik Lippo Land (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siapakah pemilik Lippo Land yang kini ganti logo baru? Lippo land merupakan salah satu perusahaan terkemuka dalam sektor properti di Indonesia. Baru baru ini Lippo Land memperkenalkan logo baru yang mencerminkan visi dan misi perusahaan untuk terus berinovasi menjadi benchmark di industri real estate.

Lippo Land merupakan salah satu anak perusahaan dari Lippo Group baru-baru ini mengumumkan perubahan logo dan visi baru untuk menyambut pertumbuhan sektor properti di Indonesia. Perubahan ini menunjukkan adanya kepemimpinan baru Lippo Land.

Kini, kepemimpinan Lippo Land berada di tangan David Iman Santosa sebagai CEO. Perubahan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menyambut pertumbuhan properti yang pesat di Tanah Air.

CEO Lippo Land, David Iman Santosa, menyatakan bahwa sebagai salah satu perusahaan real estate terkemuka dan terpercaya, Lippo Land secara aktif berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Visi, misi dan logo baru ini merupakan representasi tekad kami untuk terus membuat Lippo Land menjadi benchmark di properti Indonesia, ucapnya melalui keterangannya Sabtu (14/12/2024).

Halaman:
1 2
