HOME FINANCE HOT ISSUE

Stasiun Whoosh Karawang Bakal Dibuka, Akses Jalan dari Perumahan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |20:37 WIB
Stasiun Whoosh Karawang Bakal Dibuka, Akses Jalan dari Perumahan
Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Karawang Segera Dibuka. (Foto: Okezone.com/KCIC)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera membuka Stasiun Whoosh Karawang. Akses jalan yang bakal dibuka dari wilayah perumahan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menjelaskan, pembukaan akses jalan melihat kondisi jalan masuk dari pintu tol menuju Stasiun Whoosh Karawang yang belum terbangun.

“Iya besok Pak Menteri (Dudy Purwagandhi) dengan Pak Wamen BUMN (Kartika Wirjoatmodjo) akan meninjau lokasi. Saat ini memang jalan masuk dari pintu tol, dari jalan tol belum selesai atau bahkan belum mulai dibangun, kita akan mulai buka yang dari perumahan,” ungkap Risal saat konferensi pers di Kemenhub, Kamis (12/12/2024).

Menurut Risal, pembukaan akses jalan dari perumahan sebagai upaya agar Stasiun Whoosh Karawang ini bisa segera melayani perjalanan masyarakat.

“Jadi nanti akan banyak pilihan menggunakan kereta api, sehingga kita berharap penumpangnya bisa naik secara signifikan,” kata dia.

Saat ini telah tersedia Whoosh dari Jakarta – Bandung, lalu Padalarang – Tegalluar. Ke depan, Whoosh akan melayani perjalanan dari stasiun Tegalluar – Karawang, Padalarang – Karawang dan Karawang – Halim.

Mengutip laman resmi KCIC, diresmikan pada Oktober 2023, Stasiun Karawang saat ini memiliki fungsi untuk memastikan perjalanan kereta cepat Whoosh menuju Halim dan Tegalluar dalam kondisi aman.

1 2
