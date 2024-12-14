Cara Masyarakat Investasi Emas Fisik Secara Digital

JAKARTA - Platform investasi emas fisik secara digital, berpartisipasi acara Literasi dan Pameran Emas Fisik Digital Tahun 2024 yang diselenggarakan Bappebti beserta SRO dan PPEDI (Perkumpulan Pedagang Emas Digital Indonesia.

Acara ini mendukung literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap investasi emas fisik secara digital. Tidak hanya itu, platform memungkinkan pengguna membeli emas fisik logam mulia maupun emas perhiasan secara langsung dan dapat dikirimkan ke alamat yang telah didaftarkan.

“Kami hadir untuk memberikan solusi investasi emas yang aman, praktis, dan terjangkau. Sebagai Pedagang Fisik Emas Digital yang telah berizin Bappebti, kami sangat mendukung inisiatif Bappebti dalam menyelenggarakan acara ini sebagai langkah penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi emas fisik secara digital,” ujar Founder & CMO IndoGold Indra dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/12/2024).

Menurut Indra, tantangan terbesar saat ini adalah tingkat kepercayaan dan pemahaman masyarakat mengenai perdagangan emas fisik secara digital yang masih minim.