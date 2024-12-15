Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Tol Baru yang Dibuka saat Libur Nataru 2025

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |21:03 WIB
Daftar Tol Baru yang Dibuka saat Libur Nataru 2025
Jalan tol baru yang dibuka saat libur Nataru 2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Daftar jalan tol baru yang dibuka saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan jalan tol siap untuk beroperasi dalam mendukung kelancaran lalu lintas kendaraan saat libur Nataru.

Sejumlah lajur tol dibuka sementara untuk umum sebagai peningkatan kapasitas jalan tol. Kementerian PU menyiapkan 3.020,5 km jalan tol sebagai kesiapan lalu lintas natal dan tahun baru. Sebanyak 75 ruas tol yang beroperasi di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini dikelola oleh 53 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Menteri PU, Dody Hanggodo turut buka suara untuk memastikan kesiapan kondisi jalan tol yang akan dioperasikan.

“Kami memastikan seluruh jalan fungsional tidak ada lubang, rambu dan marka terpasang lengkap serta memastikan tidak ada kegiatan perbaikan jalan, baik jalan tol maupun non tol selambat-lambatnya pada H-10 atau 15 Desember 2024,” ujar Dody Hanggodo, dilansir dari Instagram, Minggu (15/12/2024).

Berikut adalah daftar 7 ruas tol fungsional yang dibuka sementara untuk untuk natal dan tahun baru, yang dibagikan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melalui Instagram resminya @pupr_bpjt:

1. Jakarta - Cikampek II Selatan Seksi 3 Segmen Kutanegara - Sadang (8,5 km)

2. Solo - Yogyakarta - NYIA Seksi 1.2 Segmen Klaten - Prambanan (8,6 km)

3. Probolinggo Banyuwangi Seksi 1 Gending - Krakasan (12,9 km)

4. Sigli - Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji - Seulimeum (24,6 km)

