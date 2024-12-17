Erick Thohir Bakal Gabungkan KAI dan Inka

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal menggabungkan alias merger PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Saat ini pemegang saham masih menggodok rencana aksi korporasi tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, nantinya KAI bakal menjadi induk usaha Inka. Adapun, penggabungan kedua entitas masuk dalam program holdingnisasi yang diusung Kementerian BUMN.

“Usulan untuk 47 (perampingan BUMN) menjadi 30, ya kan salah satunya ya bagaimana Inka dan KAI menjadi satu payung,” ujar Erick saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).

BACA JUGA: Erick Thohir Bakal Merger BUMN Pasien Danareksa

Merger Inka dan KAI perlu dilakukan agar bisnis kedua perseroan lebih sinkron lagi. Misalnya, pengajuan rangkaian kereta api dari KAI terhadap Inka.

“Ya kan tidak mungkin KAI perlu gerbong titik-titik, tapi enggak ngomong sama Inka. Inka-nya juga enggak koordinasi bila misalnya perlu ini, kan itu cuma perlu sinkronisas,” ujarnya.