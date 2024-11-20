Erick Thohir Bakal Merger BUMN Pasien Danareksa

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka opsi menggabungkan perusahaan pelat merah yang jadi pasien PT Danareksa (Persero). Aksi ini dilakukan setelah beberapa perusahaan dinyatakan sehat.

Opsi merger dilaksanakan bila konsolidasi ini memberi dampak positif bagi bisnis dan keuangan perusahaan secara menyeluruh.

“(Ada opsi merger? Selalu, kita selalu terbuka selama itu ujungnya untuk kinerja perusahaan yang lebih baik kita harus terbuka,” ungkap Erick saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Rabu (20/11/2024).

Dia menekan, sudah menjadi tugas Danareksa selaku Holding BUMN Transformasi dan Investasi yang mengoptimalkan bisnis perseroan negara yang dikelolanya.

“Jadi ya memang tugasnya Danareksa sebagai holding sebuah perusahaan ya, salah satunya memang bagian restrukturisasi daripada beberapa BUMN,” paparnya.

“Tergantung (merger), kan kita tidak malu ketika BUMN-BUMN yang sakit yang selama ini tidak ada kepastian kan kita berani tutup juga, tapi BUMN yang sehat sekarang jauh lebih banyak,” beber dia.

Sebelumnya, Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi mengungkapkan, ada BUMN yang berpeluang sehat. Di mana jumlah BUMN ‘sakit-sakitan’ yang direstrukturisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) ada 14 dan satu anak usaha.

Penyehatan 15 perusahaan ini berdasarkan surat kuasa khusus (SKK) dari Menteri BUMN Erick Thohir yang diterbitkan sejak 30 September 2020 lalu.

Saat itu, ada 21 perseroan negara dan satu anak usaha yang dititip kelola kepada PPA, namun berjalannya waktu, tujuh BUMN diantaranya harus dilikuidasi lantaran tak lagi memiliki nilai ekonomis dan tidak memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

Adapun, empat BUMN di antaranya, PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) atau Persero Batam, PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Boma Bisma Indra (Persero).