JAKARTA - Hari ini telah dilakukan pelantikan Direktur Utama baru PT Danareksa (Persero) oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mantan Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman ditunjuk menggantikan posisi Heru D Adhiningrat yang telah menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa (Persero) selama 9 tahun.

Melansir keterangan Kementerian BUMN, Kamis (13/9/2018), adapun keputusan pergantian Direktur Utama tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa Nomor SK – 241/MBU/09/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa tertanggal 13 September 2018.

Pada surat keputusan tersebut menyebutkan memberhentikan dengan hormat Heru D Adhiningrat sebagai Direktur Utama PT Danareksa (Persero) dengan ucapan terimakasih atas segala sumbangan dan fikirannya selama memangku jabatan tersebut.

Pada SK tersebut juga menggangkat Arief Budiman sebagai Direktur Utama PT Danareksa (Persero). Jabatan terakhir Arief Budiman adalah sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina, yang dijabatnya pada periode tahun 2014 – 2018.

Arif meraih gelar Sarjana Tehnik Industri dari Institut Tehnologi Bandung (1996) dan memperoleh gelar Master of Business Administration (Honors) dari The Wharton School, University of Pennsylvania. Perjalanan karirnya diawali dari tahum 1997 di Konsultan Booz Allen & Hamilton, Asia, Merryl Lynch (Summer Associate, Invenstment Banking) (2001), Booz Allen & Hamilton, USA (Associate, 2003 – 2004) dan PT McKinsey Indonesia (jabatan terakhir President Director 2004 – 2014).

