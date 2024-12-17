Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Pekerjaan Ayah Luthfi Dokter Koas Korban Penganiayaan yang Bukan Kaleng-Kaleng

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |20:01 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan Ayah Luthfi Dokter Koas Korban Penganiayaan yang Bukan Kaleng-Kaleng
Ternyata Ini Pekerjaan Ayah Luthfi Dokter Koas Korban Penganiayaan yang Bukan Kaleng-Kaleng. (Foto: Okezone.com/YouTube iNews)
JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan ayah Luthfi Dokter Koas korban penganiayaan yang bukan kaleng-kaleng. Ayah Luthfi muncul ke publik untuk meminta keadilan atas apa yang telah dialami oleh anaknya.

"Kami merasa kecewa dengan peristiwa ini dan keadilan harus ditegakkan, kami sudah melaporkan kejadian ini pada kepolisian dan berharap pelaku dapat diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia," ucap Wahyu.

Akibat kejadian yang melibatkan keluarga dari kedua pihak, ayah Luthfi merasa kecewa atas peristiwa yang menimpa anaknya dan meminta keadilan. Peristiwa ini juga mengungkap bahwa latar belakang keluarga Luthfi ternyata bukanlah keluarga biasa.

Lantas, seperti apakah sosok ayah Luthfi?

Ayah Luthfi, Wahyu Hidayat, dari laman LinkedIn bahwa ia menjabat sebagai Head of Customer Development Jawa di PT Unilever Indonesia. Ia telah memegang posisi strategis di perusahaan multinasional terbesar ini sejak tahun 2021.

Ia juga berkuliah sama seperti Luthfi di Universitas Sriwijaya mengambil jurusan Ekonomi, dan lulus pada tahun 1993. Latar belakang pendidikannya tersebut sesuai dengan posisi yang kini ia jalani.

Selain itu, posisi Wahyu dapat disamakan dengan peran konsulen, yang dalam dunia kedokteran merupakan jabatan yang sangat dihormati. Konsulen adalah dokter subspesialis yang mendalami ilmu secara spesifik dan memiliki peran penting dalam membimbing para koas dan residen selama bertugas.

Sebelumnya, Wahyu sempat menjabat di beberapa posisi strategis pada perusahaan Unilever Indonesia di antaranya yaitu:

1. Head of Supermarket and Health and Beauty Channel (2019-2021).

2. Regional Sales Director (2015-2018).

3. Customer Marketing Director (2011-2015).

