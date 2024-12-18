Segini Harta Kekayaan Gubernur BI Perry Warjiyo di LHKPN

JAKARTA - Mengungkap harta kekayaan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Nama Perry Warjiyo kini menjadi bahan perbincangan setelah ruangannya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor BI termasuk ruangan Gubernur BI pada Senin (16/12/2024) malam. Dalam menggeledah ruangan Gubernur BI tersebut, KPK juga menyita sejumlah barang.

KPK menyita sejumlah dokumen dan bukti elektronik yang diduga terkait kasus dugaan korupsi penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

KPK juga telah menetapkan dua tersangka. Bahkan KPK membuka peluang memanggil Gubernur BI Perry Warjiyo.

Dari kasus ini, menarik untuk diketahui mengetahui harta kekayaan Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI. Berikut ini harta kekayaan Perry Warjiyo yang dilaporkan di LHKPN, Jakarta, Rabu (18/12/2024).