SMART MONEY

4 Cara agar Nomor HP Tak Dihubungi Terus oleh Pinjol

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |08:00 WIB
JAKARTA – 4 cara atasi nomor Hp Anda dihubungi terus menerus oleh pinjol. Padahal nasabah sudah melunasi utang bahkan tidak pernah meminjam.

Pinjaman online (pinjol) adalah layanan keuangan yang memberikan pinjaman dana baik untuk produksi maupun konsumsi secara online. Pinjol dianggap sebagai alat keuangan yang mudah diakses, sehingga pinjol telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, pertumbuhan cepat industri ini diiringi dengan munculnya sejumlah pinjol ilegal yang seringkali mengeksploitasi data pengguna. Pinjol ilegal dapat menggunakan berbagai jenis data, seperti galeri foto, riwayat SMS, dan data peramban.

Sebaliknya, pinjol yang sah biasanya hanya meminta data untuk keperluan administrasi dan penagihan. Oleh sebab itu, ada beberapa cara untuk mengamankan nomor Hp Anda dari tawaran-tawaran pinjol. Simak pembahasannya berikut ini:

1. Hapus akun pinjol

Menghapus akun dari aplikasi pinjol adalah salah satu cara untuk menghentikan akses pinjol terhadap data pribadi Anda. Beberapa perusahaan menyediakan opsi untuk menghapus data tersebut dalam aplikasi mereka. Biasanya, opsi untuk menghapus akun dapat ditemukan di bagian pengaturan akun.

Halaman:
1 2

