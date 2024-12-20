Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri BUMN dan Menhub Pastikan Harga Tiket Transportasi Tidak Naik

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |17:07 WIB
Menteri BUMN dan Menhub Pastikan Harga Tiket Transportasi Tidak Naik
Menteri BUMN dan Menhub pastikan tiket pesawat tak naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Erick juga menegaskan tidak ada kenaikan harga tiket untuk kereta api dan transportasi laut.

Erick menyampaikan kebijakan ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam merayakan Nataru.

"Saya diminta Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan harga tiket transportasi udara tetap turun 10% saat Nataru. Selain itu, Presiden juga meminta untuk tidak ada kenaikan terhadap harga tiket kereta api dan transportasi laut selama Nataru," ujar Erick saat meninjau kesiapan bandara untuk libur Nataru di Terminal 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, Jumat (20/12/2024).

Untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut, Erick langsung berkoordinasi dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air. Erick juga melakukan pengecekan langsung ke konter check-in bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Sesuai arahan Pak Presiden bahwa penurunan harga tiket pesawat 10% itu masih terkendali. Kapasitas penumpang di bandara masih longgar, meskipun hari ini ada peak 180 ribu penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta," ucap Erick.

Selain itu, Erick juga melaporkan kapasitas transportasi darat dan laut selama Nataru. Erick mengatakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan kapasitas 3,5 juta kursi yang saat ini sudah terisi 50%. Untuk angkutan laut, tiket kapal Pelni sudah terisi 58%.

"Tidak ada kenaikan harga tiket baik untuk kereta api maupun kapal laut," tegas Erick.

Halaman:
1 2
