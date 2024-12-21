Cara Cek Nomor Kita Terdaftar di Aplikasi Apa Saja?

Cara cek nomor kita dipakai untuk aplikasi apa saja (Foto: techrepublic)

JAKARTA - Cara cek nomor kita terdaftar di aplikasi apa saja. Untuk mengetahui nomor HP kita terdaftar di mana saja, ikuti langkah-langkah di bawah ini.

Di era kemajuan teknologi, hampir semua aplikasi menggunakan nomor HP kita untuk keperluan verifikasi data diri. Mulai dari media sosial, e-commerce, hingga aplikasi dompet digital.

Namun demikian, banyak masyarakat yang jadi tidak berhati-hati dalam mendaftarkan nomor HP nya ke berbagai aplikasi. Masyarakat perlu untuk berhati-hati dalam memilih aplikasi terlebih jika menggunakan nomor HP.

Sabtu (21/12/2024).

1. Gunakan Layanan “Lupa Kata Sandi”

Biasanya, di aplikasi terkait akan ada layanan “Lupa Kata Sandi”. Gunakan fitur ini dan masukkan kembali nomor telepon Anda ketika ingin registrasi ulang. Jika ada tulisan “Nomor Telepon Sudah Terdaftar”, maka Anda pernah mendaftarkan diri ke aplikasi tersebut.

2. Gunakan Aplikasi Keamanan Digital

Aplikasi keamanan digital ini biasanya aplikasi pihak ketiga yang bisa memastikan bahwa nomor HP Anda aman atau tidak. Aplikasi ini biasanya memindai rekaman digital Anda dan mengirimkan laporan terkait nomor ponsel Anda.

3. Cek Riwayat Email

Anda juga bisa mengecek melalui riwayat Email. Biasanya, jika Anda melakukan registrasi di sebuah aplikasi, akan ada kode OTP yang masuk melalui Email. Hal ini bisa memudahkan Anda untuk mengingat aplikasi apa saja yang pernah Anda daftar.