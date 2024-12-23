Antisipasi Kenaikan Transaksi, Bank Muamalat Optimalkan Kanal Digital

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mengoptimalkan kanal digital untuk mengantisipasi peningkatan transaksi selama periode libur Tahun Baru 2025. Bank Muamalat memastikan ketersediaan uang tunai di kantor cabang maupun jaringan ATM Bank Muamalat.

Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan lonjakan transaksi selama masa liburan akan lebih banyak terjadi pada transaksi digital. Apalagi, saat ini lebih dari 92% transaksi nasabah Bank Muamalat telah beralih ke kanal digital. Menurutnya, faktor kemudahan, kecepatan, dan keamanan menjadi alasan utama di balik pergeseran tren tersebut.

“Sekarang kan buat pembayaran, pembelian atau transfer bisa langsung menggunakan mobile banking Muamalat DIN. Jadi kebutuhan nasabah akan kantor cabang sudah mulai berkurang. Transisi tersebut juga tercermin dari pertumbuhan transaksi digital di Bank Muamalat yang mencapai sekitar 21% secara year on year (yoy) per akhir November 2024,” kata Karno, Senin (23/12/2024).

Kendati begitu, Karno memastikan Bank Muamalat tetap menyediakan ketersediaan uang tunai. Selama periode libur kali ini, bank pertama murni syariah di Indonesia ini telah menyiapkan uang tunai sekitar Rp630 miliar. Adapun alokasinya adalah Rp400 miliar untuk kantor cabang dan sisanya Rp230 miliar untuk kebutuhan mesin ATM.

Saat ini, Bank Muamalat memiliki 564 ATM yang tersebar di berbagai wilayah Tanah Air. Bank Muamalat juga telah terkoneksi dengan lebih dari 81.000 jaringan ATM Bersama, 69.000 jaringan Prima, dan 14.500 mesin CRM.

Karno menjelaskan, selama periode cuti bersama dan libur pada 25-26 Desember 2024 serta 1 Januari 2025, seluruh kantor cabang Bank Muamalat di Indonesia tidak beroperasi. Sedangkan 1 kantor cabang Bank Muamalat di Kuala Lumpur, Malaysia tetap beroperasi pada 26 Desember 2024.