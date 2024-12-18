Bank Muamalat Perkuat Segmen Tabungan Haji

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berhasil membawa pulang empat penghargaan bergengsi pada gelaran BPKH Banking Award 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Bank pertama murni syariah di Indonesia ini mendapatkan predikat sebagai BPS/BPIH Pendaftar Haji Terbaik 2024 dan BPS/BPIH Kontribusi Pertumbuhan Pendaftar Haji Terbaik 2024. Selain itu, Bank Muamalat juga dinobatkan sebagai BPS/BPIH Transformasi Digital Terbaik 2024 dan BPS/BPIH Pendaftar Haji Muda Terbaik 2024.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, prestasi tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap komitmen Bank Muamalat dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi kebutuhan para calon jemaah haji.

“Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan kepada Bank Muamalat selama ini. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus mendukung dan menghadirkan beragam program haji yang sejalan dengan visi dan misi BPKH,” ujar Dedy.

Salah satu program yang menjadi fokus Bank Muamalat pada segmen haji adalah mendorong pertumbuhan tabungan haji anak melalui kampanye #HajiAnakHebat. Kampanye tersebut diluncurkan pada November 2023 sejalan dengan program “Haji Muda” milik BPKH yang bertujuan mendorong generasi muda muslim di Indonesia merencanakan biaya perjalanan haji sedini mungkin.