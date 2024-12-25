Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rayakan Natal, Luhut Ingatkan Pentingnya berbagi Kebahagiaan dan Merajut Persatuan

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |10:51 WIB
Rayakan Natal, Luhut Ingatkan Pentingnya berbagi Kebahagiaan dan Merajut Persatuan
Luhut rayakan Hari Raya Natal dan tahun baru 2025 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Natal 2024. Dalam momen Natal kali ini, Luhut mengingatkan akan makna kesederhanaan dan ketulusan.

“Selamat Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kiranya semangat Natal ini terus hidup dalam tindakan kasih dan kepedulian kita sehari-hari, menjadi saksi nyata bahwa terang Tuhan hadir melalui setiap perbuatan baik yang kita bagikan,” tulis Luhut di akun Instagram-nya, Selasa (24/12/2024).

1. Momen Refleksi

Dalam kesempatannya dia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan perayaan Natal sebagai momen kontemplasi dan refleksi disetiap perjalanan bangsa selama setahun ini.

“Natal adalah waktu yang mengingatkan kita, atau melakukan kontemplasi, atau kita melakukan juga refleksi bagaimana perjalanan kita selama setahun ini mengingatkan kita akan pentingnya berbagi kebahagiaan, merajut persatuan, dan saling menjaga di tengah keberagaman bangsa ini,” kata Luhut.

2. Momen Mempererat Persatuan

Dia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momen Natal sebagai ajang mempererat kebersamaan, persatuan, tidak hanya umat beragama, tetapi juga sesama anak bangsa.

“Natal juga menjadi momen untuk memperat kebersamaan, persatuan, tidak hanya antara umat beragama, tapi juga antara sesama anak bangsa. Semangat inilah yang menjadi kekuatan besar kita untuk kita dapat terus melangkah menuju tahun emas Indonesia 2045,” kata Luhut.

Halaman:
1 2
