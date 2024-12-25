18 Polisi Terlibat Pemerasan di DWP, Ternyata Segini Gaji hingga Tunjangannya

JAKARTA - Sebanyak 18 anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara (WN) Malaysia, saat menonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) di Kemayoran, Jakarta Pusat kini dilakukan

1. Motif Pelaku

Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menyebut, bahwa motif para anggota polisi itu melakukan pemerasan saat ini masih didalami.

"Ini harus kami gali, karena menyangkut beberapa satuan kerja dari Polsek, Polres, dan Polda," jelas dia.

Lantas berapa gaji hingga tunjangan Polisi?

2. Gaji

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2025 atas Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian RI, telah tercantum rincian gaji pokok polisi berdasarkan golongannya yakni sebagai berikut.