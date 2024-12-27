Advertisement
HOT ISSUE

Jasa Raharja Beri Santunan Rp50 Juta untuk Korban Meninggal Kecelakaan di Tol Cipularang

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |23:37 WIB
Jasa Raharja Beri Santunan Rp50 Juta untuk Korban Meninggal Kecelakaan di Tol Cipularang
Wamen BUMN soal Kecelakaan Tol Cipularang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria menjenguk pasien yang tengah dirawat di Radjak Hospital, akibat kecelakaan di Tol Cipularang pada Kamis (26/12/2024).

Dony Oskaria didampingi Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Rivan A. Purwantono, dan Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana.

1. Dapat Santunan

Rivan menyatakan musibah yang terjadi pada 02.20 WIB itu mengakibatkan total 64 korban, yakni dua orang meninggal dunia, 25 korban masih dirawat inap di RS, dan satu korban sedang dalam penanganan ICU.

Untuk korban meninggal dunia, Jasa Raharja telah menyerahkan santunan masing-masing Rp50 juta yang diserahkan kepada ahli warisnya, sementara untuk korban luka, telah mendapat jaminan biaya perawatan di Radjak Hospital.

