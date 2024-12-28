5 Fakta Nasib Buruh Sritex Bikin Mumet Usai Pailit

JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menduga tangan setan yang bermain di balik pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.

Kami menduga ya, dugaan, dalam proses kepailitan ini ada tangan setan yang bermain," ungkapnya saat konferensi pers di kantornya.

Berikut fakta-fakta Nasib Buruh Seitex yang dirangkum Okezone, Sabtu (28/12/2024):

1. Skenario Terburuk

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengungkapkan skenario terburuk dari pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Skenario terburuk ini terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

"Kami harus siapkan pasar kerja buat kawan-kawan buruh yang ter-PHK. Tapi itu skenario terburuk, skenario terburuk ketika itu terjadi PHK," katanya di Jakarta.

2. Siapkah Sederet Program

Kendati demikian, pemerintah telah menyiapkan sederet program mitigasi bagi para buruh Sritex. Ada tiga program yang bakal diberikan, pertama adalah program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), kemudian program pasar kerja, serta program Balai Latihan Kerja (BLK).