HOME FINANCE HOT ISSUE

Bagaimana Nasib Tenaga Honorer di Tahun 2025?

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |07:24 WIB
Bagaimana Nasib Tenaga Honorer di Tahun 2025?
Bagaimana nasib honorer di 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Status tenaga honorer pemerintah di tahun 2025 akan dihapuskan. Apakah 2025 masih ada honorer? Ini berlaku untuk seluruh tingkat pemerintahan, dari kabupaten/kota, hingga provinsi, dan pusat.

1. Tenaga honorer dihapus

Tenaga honorer yang selama ini membantu berbagai fungsi administrasi dan operasional pemerintah akan kehilangan status mereka sebagai pegawai honorer melalui kebijakan yang baru. Namun, ada kejelasan bahwa mereka tidak akan diberhentikan begitu saja.

2. Tujuan penghapusan tenaga honorer

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor pemerintahan dan memberikan kepastian status bagi tenaga honorer. Selain itu, pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran untuk membayar tenaga kerja non-ASN sampai proses pengangkatan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selesai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
