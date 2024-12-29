Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata, Pemprov DKI Jakarta Bayarkan Iuran BPJS Kesehatan Harvey Moeis dan Sandra Dewi

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |10:11 WIB
Ternyata, Pemprov DKI Jakarta Bayarkan Iuran BPJS Kesehatan Harvey Moeis dan Sandra Dewi
Ternyata Harvey Moeis dan Sandra Dewi Peserta BPJS Kesehatan Kelas 3. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - BPJS Kesehatan membenarkan bahwa terdakwa kasus korupsi timah, Harvey Moeis dan isterinya Sandra Dewi merupakan peserta BPJS Kesehatan kelas 3.

Keduanya peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1. Kepesertaan BPJS Kesehatan Harvey Moeis dan Sandra Dewi

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengungkapkan bahwa Harvey Moeis dan Sandra Dewi masuk segmen PBPU Pemda yang dulunya bernama Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.

"Hasil pengecekan data, nama yang bersangkutan masuk ke dalam segmen PBPU Pemda (nomenklatur lama PBI APBD) Pemprov DKI Jakarta," ujarnya kepada Okezone, Minggu (29/12/2024).

2. Penjelasan Kepesertaan PBPU Pemda

PBPU Pemda adalah BPJS Kesehatan untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja. Kepesertaan ini didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Jadi program jaminan kesehatan yang dimiliki Harvey Moeis dan Sandra Dewi dikhususkan bagi warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bekerja sendiri, namun didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193207/bpjs_kesehatan-bipj_large.jpg
Berikut Update Iuran BPJS Kesehatan Tiap Kelas di Tahun 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184327/bpjs_kesehatan-JvUP_large.jpg
Apakah BPJS Kesehatan Bergaji Rp3,5 Juta Dapat Pemutihan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181682/bpjs_kesehatan-39kt_large.jpeg
BPJS Kesehatan Kelas 1 Bayar Berapa? Ini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181679/bpjs_kesehatan-j6Lc_large.jpg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan: Jadwal, Syarat hingga Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181785/bpjs_kesehatan-YBqd_large.jpeg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Syarat dan Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181539/bpjs_kesehatan-1Q4M_large.jpg
Tunggakan Iuran 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dihapus Akhir 2025, Berlaku untuk Golongan Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement