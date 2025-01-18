Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |19:08 WIB
Apakah Petugas Damkar Termasuk PNS? (Foto: Dokumentasi Damkar)
A
A
A

JAKARTA – Apakah petugas Damkar termasuk PNS? Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi profesi yang didambakan oleh sebagian orang. Seseorang yang menjadi PNS akan memiliki pekerjaan yang jelas dengan gaji yang menjanjikan. Namun, apakah petugas Damkar termasuk PNS?
Menurut Badan Kepegawaian Negara yang diundangkan pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, dijelaskan bahwa Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Pemadam Kebakaran, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
Jika mengacu pada peraturan tersebut, petugas Pemadam Kebakaran termasuk PNS apabila dirinya memiliki jabatan berdasarkan keahlian dan keterampilan pada bidang tersebut di setiap instansi.
Terdapat beberapa kualifikasi yang dibutuhkan dan harus dipenuhi untuk menjadi PNS Damkar, di antaranya:

1. Usia

Ketentuan usia pada setiap instansi akan berbeda-beda. Namun, pada umumnya, minimal usia untuk melamar formasi Damkar adalah 18 tahun dan maksimal di 35 tahun.

2. Pendidikan

Biasanya, minimal pendidikan pelamar formasi Damkar adalah SMA atau DIII. Namun, ada pula instansi pemadam kebakaran yang mengwajibkan pendidikan S-1 sebagai minimal pendidikan pelamar.

3. Kesehatan

Untuk memenuhi kualifikasi ini, pelamar wajib menjalankan tiga tes kesehatan, seperti:
- Tes Jasmani: bertujuan untuk menilai kemampuan fisik pelamar dengan tes lari, pull-up, push-up, dan sit-up.
- Tes Kesemaptaan: bertujuan untuk menilai kesehatan pelamar secara umum.
- Tes Psikologi: bertujuan untuk menilai kesiapan mental pelamar dalam menghadapi situasi dan kondisi yang darurat.

4. Tinggi dan Berat Badan

Tinggi dan berat badan harus sesuai dengan kualifikasi di setiap instansi. Hal ini disebabkan tugas seorang pemadam kebakaran membutuhkan energi dan kekuatan fisik yang tangguh.
Menjadi PNS Damkar memang memiliki gaji yang menjanjikan. Namun, dibalik itu terdapat pula tantangan dan risikonya, seperti jam kerja yang tidak menentu, risiko tinggi (cedera, luka bakar, bahkan kematian), serta mental dan fisik yang kuat.


 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Topik Artikel :
Petugas Damkar Damkar PNS
Telusuri berita finance lainnya
