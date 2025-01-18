Berapa Gaji Fresh Graduate di PwC?

JAKARTA - Berapa gaji fresh graduate di PwC? Bekerja di perusahaan-perusahaan besar yang tergabung dalam kelompok Big Four, dengan imbalan finansial yang relevan, tentunya merupakan impian bagi fresh graduate.

Namun, pernahkah mempertimbangkan besaran gaji yang diterima oleh fresh graduate yang bekerja di PwC?

1. Profil Perusahaan PwC

PricewaterhouseCoopers (PwC) adalah salah satu jaringan penyedia layanan profesional terbesar di dunia, beroperasi di 151 negara dengan kisaran tenaga kerja 364.000 karyawan. Di Indonesia PwC telah beroperasi sejak tahun 1971 dan saat ini mempekerjakan lebih dari 3.300 karyawan, termasuk 90 mitra dan penasihat teknis.

2. Layanan dan fokus PwC Indonesia

- Assurance : Layanan audit dan jaminan yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan publik.

- Pajak : Konsultasi perpajakan yang membantu klien dalam mematuhi peraturan dan mengoptimalkan kewajiban.

- Advisory : Layanan konsultasi yang membantu klien dalam menyelesaikan tantangan bisnis yang kompleks.

- Konsultasi Hukum : Melalui PwC legal Indonesia, firma ini memberi nasihat hukum kepada kliennya.

3. Gaji Fresh Graduate di PwC

Gaji untuk fresh graduate di PwC Indonesia berkisar antara Rp6.000.000 hingga Rp8.000.000 untuk posisi tingkat Associate. Sementara itu, gaji bagi fresh graduate yang menempati posisi Advisory Deals Associate di PwC berkisar antara Rp7.000.000 hingga Rp8.000.000.

Adapun untuk posisi intern di PwC, gaji yang diterima berkisar antara Rp2.500.000 hingga Rp3.000.000 per bulan.

PwC secara konsisten diakui sebagai pemimpin dalam industri, dengan sejumlah klien yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Fortune Global 500. Pada tahun 2022, PwC memperoleh peringkat teratas dalam kategori Audit & Assurance serta Jasa Keuangan menurut Vault.

Dengan pengalaman lebih dari lima dekade di Indonesia, PwC terus memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, layanan yang berkualitas tinggi dan mendukung keberhasilan klien dalam segala sektor.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)