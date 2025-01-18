Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Gaji Fresh Graduate di PwC?

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |22:05 WIB
Berapa Gaji Fresh Graduate di PwC?
Berapa Gaji Fresh Graduate di PwC?  (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Berapa gaji fresh graduate di PwC? Bekerja di perusahaan-perusahaan besar yang tergabung dalam kelompok Big Four, dengan imbalan finansial yang relevan, tentunya merupakan impian bagi fresh graduate.
Namun, pernahkah mempertimbangkan besaran gaji yang diterima oleh fresh graduate yang bekerja di PwC?

1. Profil Perusahaan PwC

PricewaterhouseCoopers (PwC) adalah salah satu jaringan penyedia layanan profesional terbesar di dunia, beroperasi di 151 negara dengan kisaran tenaga kerja 364.000 karyawan. Di Indonesia PwC telah beroperasi sejak tahun 1971 dan saat ini mempekerjakan lebih dari 3.300 karyawan, termasuk 90 mitra dan penasihat teknis.

2. Layanan dan fokus PwC Indonesia

- Assurance : Layanan audit dan jaminan yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan publik.
- Pajak : Konsultasi perpajakan yang membantu klien dalam mematuhi peraturan dan mengoptimalkan kewajiban.
- Advisory : Layanan konsultasi yang membantu klien dalam menyelesaikan tantangan bisnis yang kompleks.
- Konsultasi Hukum : Melalui PwC legal Indonesia, firma ini memberi nasihat hukum kepada kliennya.

3. Gaji Fresh Graduate di PwC

Gaji untuk fresh graduate di PwC Indonesia berkisar antara Rp6.000.000 hingga Rp8.000.000 untuk posisi tingkat Associate. Sementara itu, gaji bagi fresh graduate yang menempati posisi Advisory Deals Associate di PwC berkisar antara Rp7.000.000 hingga Rp8.000.000. 
Adapun untuk posisi intern di PwC, gaji yang diterima berkisar antara Rp2.500.000 hingga Rp3.000.000 per bulan.
PwC secara konsisten diakui sebagai pemimpin dalam industri, dengan sejumlah klien yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Fortune Global 500. Pada tahun 2022, PwC memperoleh peringkat teratas dalam kategori Audit & Assurance serta Jasa Keuangan menurut Vault.
Dengan pengalaman lebih dari lima dekade di Indonesia, PwC terus memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, layanan yang berkualitas tinggi dan mendukung keberhasilan klien dalam segala sektor.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/622/3166077/rupiah-oug5_large.jpeg
Berapa Rata-Rata Gaji Buruh di Indonesia Lulusan SMA dan SMK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165760/dwi_hartono-AIsG_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Dwi Hartono, Otak Pelaku Pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement