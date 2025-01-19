Daftar Bisnis yang Diprediksi Cuan di Tahun Ular Kayu 2025

JAKARTA - Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diprediksi akan menjadi primadon di Tahun Ular Kayu dalam zodiak Tionghoa, dimulai pada 29 Januari 2025 hingga 16 Februari 2026. Sedangkan industri besar akan mengalami banyak tantangan di tahun ini, 2025.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap tahun dikaitkan dengan elemen tertentu. 2025 merupakan tahun dengan elemen Kayu. Elemen Kayu sering dikaitkan dengan pertumbuhan, kreativitas, dan ekspansi.

Kombinasi antara shio ular dan elemen kayu diperkirakan akan membawa dinamika yang menarik dalam berbagai sektor kehidupan.

1. Bisnis yang Diprediksi Berkembang Pesat

Menurut Ahli Feng Shui Suhu Yo, kombinasi shio ular yang cepat bergerak dengan elemen kayu yang mudah terbakar menciptakan energi yang mendorong perubahan cepat. Ini berdampak positif bagi sektor-sektor tertentu seperti:

"Bisnis-bisnis kecil, terutama yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan tambang, diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan," ujarnya.

2. Sektor Kuliner dan Makanan Siap Saji:

Mengingat gaya hidup yang semakin cepat dan kebutuhan akan kemudahan, sektor kuliner, terutama makanan siap saji dan bisnis warung atau minimarket, akan semakin diminati masyarakat.

3. Bisnis Pakaian

Suhu Yo menambahkan, tahun 2025 diprediksi akan menjadi musim kemarau yang panjang. Pakaian jadi dan pakaian musim panas akan laris pada tahun tersebut.

4. Bisnis Minimarket dan Usaha Retail Kecil

Bisnis minimarket, seperti yang berkembang di Madura dan daerah lainnya, akan menjadi peluang yang semakin besar. Usaha retail yang menjual kebutuhan sehari-hari akan meraih untung lebih banyak karena meningkatnya permintaan di sektor ini.