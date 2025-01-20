MNC Finance dan MNC Leasing Gelar Durian Vaganza 2025: Makan Sepuasnya, Bawa Pulang Suka-Suka

JAKARTA – MNC Finance dan MNC Leasing sukses menggelar Durian Vaganza 2025. Kegiatan tahunan ini sebagai wujud apresiasi terhadap mitra dan rekanan bisnis yang telah menjalin kerja sama sepanjang 2024.

Kegiatan berlangsung meriah dengan tema yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu makan durian sepuasnya dan membawa pulang sesuka hati.

1. Makan Durian

Direktur Utama MNC Finance, Gabriel Mahjudin, mengatakan acara ini dihadiri oleh berbagai rekanan seperti bank, non-bank, asuransi, leasing, balai lelang, agen sales, hingga notaris.

“Tahun ini kami sediakan 5.200 buah durian bagi rekanan kami. Temanya sama yakni Makan Sepuasnya, Bawa Pulang Suka-Suka,” kata Gabriel di Kantor MNC Finance, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Pantauan di lokasi, para tamu undangan terlihat lahap menyantap daging durian. Aroma khas ‘raja buah’ ini cukup kuat tercium dalam momen makan bersama ini.

Dalam suasana ini, para mitra dan rekanan bisnis saling berbincang dengan topik beragam.