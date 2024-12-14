MNC Leasing dan MNC Finance Gelar Training Re-Engineering Your Life

BOGOR - MNC Leasing dan MNC Finance menyelenggarakan program pelatihan bertajuk “Re-Engineering Your Life” yang diadakan pada tanggal 13-14 Desember 2024 di Lido Lake Resort, Sukabumi. Diinisiasi oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

Kegiatan ini dihadiri oleh karyawan MNC Leasing dan MNC Finance level Section Head, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dan kerja sama guna meningkatkan kinerja profesional serta mencapai tujuan pribadi masing-masing peserta.

Peserta diajak untuk mengenali gambaran diri, memahami kekuatan pikiran (belief system), serta mempelajari keterampilan penting seperti bertanya (asking), menghadapi penolakan (rejection), dan mengembangkan motivasi serta inisiatif diri.

Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan dorongan (drive) yang lebih besar kepada para karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih baik di tempat kerja sekaligus meraih personal goals mereka.

“Kami percaya bahwa pelatihan ini adalah langkah strategis untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, tidak hanya di pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan pribadi mereka. Dengan pendekatan yang menyeluruh, kami berharap karyawan mampu menggali potensi terbaiknya,” Disampaikan Yusnandi Liauw selaku Direktur MNC Leasing.