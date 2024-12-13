MNC Asset Management Beri Edukasi Keuangan Bagi Alumni IPB

JAKARTA - Himpunan Alumni Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (HA SB-IPB) menyelenggarakan Alumni Summit 2024. Acara yang digelar bertajuk ‘Level Up, Building Skills, Embracing Opportunities, Leading the Future’

Acara tersebut bertujuan untuk membuka peluang kerja sama dan menjadi sarana literasi dan inklusi keuangan antara civitas akademik SB-IPB University dengan dunia pasar modal, sehingga MNC Asset Management yang merupakan salah satu perusahaan manajer investasi sangat mendukung acara ini.

“Jadi kami memberikan literasi dan inklusi keuangan kepada seluruh civitas akademi, dalam arti saat ini adalah alumni IPB,” kata Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi di Hotel Shangri-La Jakarta pada Jumat (13/12) malam.

Selain memberikan literasi dan inklusi keuangan, keikutsertaan MNC Asset Management dalam mendukung acara ini juga diharapkan dapat membantu endowment fund HA SB-IPB yang selanjutnya dapat digunakan untuk beasiswa, pembangunan kampus IPB, dan lain-lain.

“Karena tujuan dengan adanya himpunan alumni SB-IPB ini adalah untuk menjadikan mahasiswa-mahasiswa yang tadinya kurang mampu tapi berprestasi tetap kuliah, ataupun gedung-gedung yang saat ini masih dalam pembangunan itu dibangun oleh teman-teman alumni SB-IPB,” ujar Dimas.