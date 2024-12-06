Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Kusut Lihat Market? Yuk Simak IG Live MNC Asset Management Bareng Surya Fajar Sekuritas Hari Ini

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |09:39 WIB
Kusut Lihat Market? Yuk Simak IG Live MNC Asset Management Bareng Surya Fajar Sekuritas Hari Ini
Yuk Simak IG Live MNC Asset Bareng Surya Fajar Sekuritas (Foto: MNC Asset)
JAKARTA – Kondisi ekonomi global yang masih tinggi dengan ketidakpastian, ditambah lagi kondisi geopolitik yang masih terus memanas, yang sepertinya akan terus berlangsung hingga penghujung tahun, membuat pasar keuangan Indonesia juga terkena imbasnya.

Pergerakan IHSG yang sangat fluktuatif, cenderung melemah, di kala para investor yang masih berharap-harap cemas akan datangnya musim window dressing akhir tahun atau Santa Claus Rally, yang hingga kini masih belum kelihatan hilalnya imbas saham-saham perbankan raksasa Indonesia yang masih belum mampu tancap gas padahal valuasi sudah dinilai murah.

Ditambah lagi investor asing juga belum terlihat menyiram kembali dananya ke pasar Indonesia setelah beberapa bulan terakhir menarik dananya dari tanah air. Belum lagi nilai mata uang Garuda saat ini juga semakin cenderung tak berdaya di hadapan dolar AS.

Berbagai kenyataan dan kegalauan pasar keuangan di atas akhirnya menggiring emosi Investor untuk semakin dibuat cemas dan bingung, semakin bertanya-tanya, apakah masih cocok cari cuan akhir tahun di pasar keuangan kita? Masih adakah bentuk investasi di pasar modal yang masih bisa memberikan potensi cuan yang optimal dan stabil ditengah ketidakpastian ekonomi saat ini?

Reksa Dana sepertinya menjadi angin segar atas segala pertanyaan investor yang sudah lelah dengan kegalauan pasar keuangan saat ini. Reksa Dana jenis Pendapatan Tetap khususnya, bisa menjadi solusi menarik yang patut dilirik Investor untuk mengamankan dana dan berharap indikasi imbal hasil yang relatif stabil dan bertumbuh optimal dengan risiko yang jauh lebih rendah dibandingkan saham.

Untuk memberikan tips berinvestasi di Reksa Dana Pendapatan Tetap, khususnya MNC Dana Likuid, Surya Fajar Sekuritas berkolaborasi dengan MNC Asset Management, unit usaha MNC Kapital Indonesia, akan menggelar IG Live yang bertajuk “Kusut Lihat Market? Jangan Ya Dek, Masih Ada MNC Dana Likuid” pada hari Jumat, 6 Desember 2024, pukul 16.00-17.00 WIB.

Business Manager MNC Asset Management Annafrid Nikijuluw yang sekaligus menjadi narasumber di IG Live nanti mengatakan, di tengah kondisi global yang uncertainty-nya masih tinggi dan volatilitas di pasar saham domestik, penting bagi Investor untuk lebih cermat dalam memilih instrumen investasi yang masih memberikan potensi return yg optimal dan stabil, dengan tingkat risiko yang manageable.

"Reksa Dana MNC Dana Likuid bisa menjadi jawaban atas segala kegalauan Investor ini. Makanya jangan sampai terlewat IG Live kita yang akan mengupas tuntas tentang Reksa Dana MNC Dana Likuid," katanya.

