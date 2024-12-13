Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alumni IPB: MNC Asset Management Berikan Wawasan Tentang Peluang Investasi di Pasar Modal

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |23:24 WIB
Alumni IPB: MNC Asset Management Berikan Wawasan Tentang Peluang Investasi di Pasar Modal
MNC Asset Beri Edukasi Keuangan ke Alumni IPB. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Himpunan Alumni Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (HA SB-IPB) menyelenggarakan acara Alumni Summit 2024. Acara yang digelar bertajuk ‘Level Up, Building Skills, Embracing Opportunities, Leading the Future’.

Gelaran acara ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara dunia akademik dan industri yang akan menjadi wadah strategis bagi mahasiswa, alumni, akademisi, dan praktisi industri. MNC Asset Management turut hadir mendukung acara ini.

Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk membuka peluang kerja sama dan menjadi sarana literasi dan inklusi keuangan antara civitas akademik SB-IPB University dengan dunia pasar modal, sehingga MNC Asset Management yang merupakan salah satu perusahaan manajer investasi sangat mendukung acara ini.

Ketua Umum Himpunan Alumni Sekolah Bisnis & Direktur Utama AJB Bumiputera 1912, H Irvandi Gustari mengatakan, tujuan dari acara ini sejalan dengan komitmen organisasi untuk memperkuat kerja sama antara dunia akademik dan industri.

“Khususnya dengan MNC Asset Management, guna memberikan wawasan lebih dalam kepada masyarakat tentang peluang investasi yang tersedia di pasar modal salah satunya reksa dana,” kata Irvand di Hotel Shangri-La Jakarta pada Jumat (13/12) malam.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi berharap, dengan digelarnya acara ini, MNC Asset Management dapat memberikan literasi dan inklusi keuangan ke civitas akademik IPB, serta dapat membantu endowment fund HA SB-IPB yang selanjutnya dapat digunakan untuk beasiswa, pembangunan kampus IPB, dan lainnya.

