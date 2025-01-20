Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ada Aguan di Skandal Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang, Menteri ATR Ancam Blacklist Kantor Jasa Surveyor jika Cacat Prosedur

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |19:09 WIB
Ada Aguan di Skandal Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang, Menteri ATR Ancam Blacklist Kantor Jasa Surveyor jika Cacat Prosedur
Menteri ATR soal HGB Pagar Laut (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid meminta agar Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) diblacklist jika terbukti cacat prosedur dalam pengukuran untuk sertifikat tanah terkait pagar laut di Tangerang, Banten.


"Kalau terbukti tidak prosedur, kami minta untuk diblacklist, kalau perlu merekomendasikan supaya izinnya dicabut," kata Nusron, dikutip Antara, Senin (20/1/2025).


1.    Melakukan Pemeriksaan


Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan di Kantor Pertanahan (Kantah) Tangerang dan hasilnya menunjukkan bahwa KJSB terlibat dalam pengukuran yang dilakukan di kawasan tersebut.

"Kira-kira yang terlibat siapa? Yang pertama adalah proses pengukuran, juru ukur, dan kami sudah cek kepada teman-teman di Kantah (Kantor Pertanahan) di Tangerang menggunakan KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi, berarti pihak swasta," ujar Nusron.


2.    Proses Pengukuran


Dia menyebutkan bahwa proses pengukuran tanah sebelum penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) terkait proyek pagar laut tersebut melibatkan juru ukur dari KJSB, sebuah kantor jasa survei yang berasal dari pihak swasta.


Oleh karena itu, Menteri ATR mengaku telah memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya untuk memanggil KJSB yang terlibat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/320/3118117/pagar_laut-B2FC_large.jpg
Kasus Pagar Laut, Menteri KKP Sebut Kades Kohod Wajib Bayar Denda Rp48 Miliar dalam 30 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/470/3116336/pagar_misterius-SR90_large.jpg
Nusron Sebut 58 Sertifikat Pagar Laut Tak Jadi Dicabut, Punya Aguan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/470/3111055/pagar_misterius-JOBC_large.jpg
Menteri ATR Panggil 3 Perusahaan Pemilik Pagar Laut di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/470/3110893/aguan-p2vy_large.jpg
Menteri ATR Pastikan Semua SHGB Pagar Laut Tangerang Dibatalkan, Termasuk Punya Aguan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/470/3109361/pagar_misterius-jFBx_large.jpg
5 Fakta Kohod, Desa yang Paling Banyak SHM dan SHGB di Pagar Laut Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/470/3108842/pagar_laut-znbq_large.jpg
6 Fakta Terbaru Pagar Laut Tangerang dari Denda, HGB Ilegal hingga AHY Minta Investigasi Penyalahgunaan Kekuasaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement