Gandeng China, RI Mulai Bangun Pabrik Baterai Kendaraan Listrik

JAKARTA - Indonesia dan China mulai mengembangkan Pabrik Pengolahan Copper Foil Baterai. Hal ini sejalan dengan visi "Asta Cita" Pemerintah Indonesia, yang menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Inisiatif ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem baterai global dan mendukung pemenuhan permintaan global Copper Foil, yang sangat penting untuk produksi baterai dan berbagai komponen listrik, terutama dalam

aplikasinya di kendaraan listrik (EV).

1. Kerjasama Perusahaan Indonesia dan China

Indonesia Battery Corporation (IBC), bersama dengan Nuode New Materials

Co., Ltd (Nuode), China Hualong International Construction Corporation (SINORON), dan PT Sentosa Laju Sejahtera (SLS), menandatangani Heads of Agreement (HoA) terkait dengan inisiasi pengembangan Pabrik Pengolahan Copper Foil Baterai di Indonesia.

2. Dampak Pembangunan Pabrik

Melalui kolaborasi ini, Pabrik Pengolahan Copper Rod dan Foil akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan transfer teknologi dari mitra internasional. Melalui pengolahan katoda tembaga menjadi Copper Rod dan Foil yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, proyek ini mampu mendorong hilirisasi tembaga Indonesia, menjadikan

Indonesia sebagai pemain kunci dalam transisi energi global.

3. RI Perkuat Ekosistem Baterai

Direktur Pengembangan dan Operasi IBC, Jeffrie Korompis, mengungkapkan, kemitraan ini mempertegas komitmen IBC untuk memajukan industri hilir Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem baterai global.