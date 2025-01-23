Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pagar Laut Tangerang 30,1 Km Diindikasi untuk Reklamasi, Negara Bisa Rugi Rp300 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |14:01 WIB
Pagar Laut Tangerang 30,1 Km Diindikasi untuk Reklamasi, Negara Bisa Rugi Rp300 Triliun
Pagar laut 30,1 kilometer (Km) di Tangerang akhirnya dibongkar. (Foto: Okezone.com/KKP)
A
A
A

JAKARTA - Pagar laut 30,1 kilometer (Km) di Tangerang akhirnya dibongkar. Pasalnya, pembangunan pagar laut yang diindikasikan untuk reklamasi tersebut dapat merugikan negara hingga Rp300 triliun. 

1. Diindikasi untuk Reklamasi

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengungkapkan, Komisi IV sudah melihat langsung penampakan pagar laut tersebut. Panjang pagar laut sangat luar biasa, apalagi bila benar-benar untuk reklamasi. 

"Kemarin kita ke sana dari darat sampai batas pagar laut itu sekitar 1 km. Lalu panjang pagar itu 30 Km lebih. Lalu ada indikasi ini tahapan untuk reklamasi, kalau itu menjadi daratan, luasnya 30 juta meter persegi karena 1 km dikali 30 km. Nah itu sama saja dengan 3.000 ha," ujar Danie dalam rapat kerja dengan Menteri KKP, Kamis (23/1/2025). 

2. Kerugian Negara

Menurut Daniel, bila menjadi daratan dan harga jual tanahnya per meter Rp1 juta nilai keseluruhan untuk 3.000 ha sebesar Rp30 juta. Namun, harga per meter tersebut tidak mungkin sebesar itu, pasti lebih karena terkait dengan lokasinya. 

"Di sana minimal tidak ada yang kurang dari Rp15 juta. Rp10 juta saja misalnya sudah Rp300 triliun, berapa besar negara dirugikan," tegas Daniel. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172851//pagar_laut-2NlY_large.jpg
Sidang Perdana Kasus Korupsi Pagar Laut Digelar 30 September di PN Tipikor Serang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140281//pagar_laut-9AEH_large.jpg
Waketum MUI: Usut Pagar Laut, Kejagung Serius Dukung Komitmen Prabowo Berantas Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112893//pagar_laut-NBLo_large.JPG
TNI AL kembali Bongkar Pagar Laut, Sisa 5,26 Kilometer yang Belum Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112892//pagar_laut-4IOn_large.JPG
TNI AL kembali Bongkar Pagar Laut, Sisa 5,26 Kilometer yang Belum Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136392//dirtipidter_bareskrim_polri_brigjen_pol_nunung_syaifuddin-GBwx_large.jpg
Bareskrim Selidiki Kerugian Nelayan Dampak Pagar Laut di Desa Kohod
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/470/3132513//pagar_laut-lunh_large.jpg
Menteri ATR Beberkan Nama Dalang Pagar Laut di Tangerang, Bekasi hingga Sumenep
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement