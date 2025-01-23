Erick Thohir Singgung Danantara saat Bahas RUU BUMN

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) saat membahas Rancangan Undang-Undang BUMN (RUU BUMN) bersama Komisi VI DPR hari ini.

Dalam rapat kerja (raker) tersebut, legislatif dan Kementerian BUMN membahas Rancangan Undang-undang BUMN (RUU BUMN) atau perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

1. Erick Thohir Bahas Danantara

Erick menjelaskan, pembentukan Danantara menjadi bagian penting untuk mengoptimalisasi peran dan kontribusi BUMN bagi bangsa dan negara, sehingga badan investasi baru itu perlu dibahas dalam RUU BUMN. Pada prinsipnya, lanjut dia, pemerintah sependapat dengan DPR mengenai kebutuhan dan penyusunan RUU BUMN. Tujuannya, untuk mengoptimalisasi peran dan kontribusi perusahaan.

“Dan juga untuk pembentukan badan baru, yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara,” ujar Erick dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (23/1/2025).

2. Dividen Setor BUMN ke Negara