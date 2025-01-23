Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Beri Sinyal Maskapai Baru Fly Jaya Mengudara Sebelum Lebaran 2025

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |19:11 WIB
Menhub Beri Sinyal Maskapai Baru Fly Jaya Mengudara Sebelum Lebaran 2025
Pesawat Terbang Baru di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan saat ini pihaknya telah mengantongi pengajuan izin operasi dari PT Surya Mataram Nusantara (FlyJaya). Kehadiran maskapai baru ini diharapkan mampu perkuat konektivitas penerbangan domestik.


1.    Targetkan pada Mudik Lebaran


Menhub menargetkan saat ini izin operasi FlyJaya tengah di proses untuk persiapan penerbangan rute-rute domestik. Targetnya FlyJaya bisa mulai beroperasi sebelum periode musim mudik lebaran 2025.

"Izin operasi sedang kita proses, kita usahakan sebelum lebaran sudah bisa (beroperasi), biar dia bisa berpartisipasi dalam kegiatan arus mudik," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR, Kamis (23/1/2025).


2.    Buka 4 Rute


Rencanya maskapai baru tersebut akan membuka rute di 4 kota besar. Seperti Jakarta (Halim Perdanakusuma), Bandung, Balikpapan, dan Yogyakarta. "Izin operasi sudah dalam proses. Kita akan terus membantu maskapai baru yang datang," tambah Dudy.

Mengutip akun instagram resmi @flyjaya, FlyJaya akan mengoperasikan pesawat berjenis ATR 72-500 untuk melayani penerbangan domestik di Indonesia. Pesawat ini dirancang untuk penerbangan jarak pendek dengan dengan mengandalkan efisiensi bahan bakar.

"Dengan armada ATR 72-500, kami siap melayani penerbangan domestik di Indonesia. Bersiaplah untuk menikmati layanan penerbangan berkualitas dengan rute yang menghubungkan destinasi impian kamu!" tulis akun instagram resmi @flyjaya.

 

Halaman:
1 2
