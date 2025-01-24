Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Titiek Soeharto Minta Anak Buah Prabowo Ungkap Dalang Pagar Laut Tangerang

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |07:20 WIB
Titiek Soeharto Minta Anak Buah Prabowo Ungkap Dalang Pagar Laut Tangerang
Masyarakat perlu mengetahui siapa dalang di balik proyek pagar laut Tangerang. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto meminta dalang pagar laut segera diungkapkan. Sebab, masyarakat perlu mengetahui siapa dalang di balik proyek pagar laut Tangerang yang tengah menjadi perhatian publik.

1. KKP Harus Segera Mengungkapkan Dalangnya

Titiek pun meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengungkapkan informasi terkait dalang pembangunan pagar laut tersebut agar publik mengetahui siapa yang terlibat dalam proyek itu.

"Kami minta supaya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) mengungkapkan ini kepada masyarakat, karena masyarakat menunggu ini siapa (dalang pembangunan pagar laut Tangerang," katanya, dikutip dari Antara, Jumat (24/1/2025). 

2. DPR Minta Ada yang Tanggungjawab 

Komisi IV terus mendorong agar KKP melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait siapa yang memiliki dan bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut.

Penyelidikan yang transparan diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait proyek pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) yang tidak mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

"Kami menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar ini di lautan yang sebetulnya tidak boleh dipagar, dikapling oleh siapa pun," tegasnya.


3. Target Penyelesaian Menteri KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di perairan Tangerang, Banten, bisa terselesaikan dalam satu minggu ke depan.

"Kalau bisa seminggu ke depan bisa selesai (penyelesaian masalah pagar laut Tangerang). Kami akan segera selesaikan, pokoknya secepatnya, betul-betul secepatnya," kata Trenggono.

 

