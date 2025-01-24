Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Tips agar UMKM Mampu Bersaing di Dunia

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |19:13 WIB
4 Tips agar UMKM Mampu Bersaing di Dunia
UMKM GO Global (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Berikut tips para pengusaha UMKM bersaing di Pasar Global. Managing Director, Djalin Design UMKM Home, Décor and Craft BRI Dimas Wibisono memberikan tips untuk para pelaku UMKM. agar dapat meningkatkan daya saing, memperluas pasar dan memanfaatkan peluang digital.


Berikut tips yang diberikan  pada Jumat (24/1/2025).


1.       Tanamkan Motivasi dari Hal-Hal Kecil


Menurut Dimas, tumbuh dan mengembangkan usaha di Indonesia adalah salah satu hal yang harus disyukuri, terutama bagi para pelaku UMKM.
 
Dengan kekayaan tradisi, keberagaman budaya, komunitas yang solid, serta dukungan dari berbagai platform digital, para pengusaha memiliki banyak keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan usaha mereka. Hal itu bisa menjadi pemantik untuk para pengusaha untuk berani memulai dan terus mengembangkan usahanya.
 

2.       Jangan terburu-buru untuk memulai


“Jangan terburu-buru untuk langsung bikin gitu, tapi kita harus buat sebuah rubrik,” ucapnya pada Jumat (24/1/2025).
 
Hal ini dikarenakan agar para pengusaha UMKM bisa memberikan atau menciptakan suatu produk yang berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Dengan adanya rubrik tersebut, para pelaku UMKM dapat memiliki panduan yang jelas dalam mengembangkan ide kreatif dan strategis untuk produk mereka.

 

Halaman:
1 2
