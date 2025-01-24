Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Janji Sri Mulyani Hati-Hati Tambah Utang di 2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |20:58 WIB
Janji Sri Mulyani Hati-Hati Tambah Utang di 2025
Menkeu Sri Mulyani soal Utang APBN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjamin pengelolaan utang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara hati-hati dan terukur.

“Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan yang terus meningkat dan kesenjangan antara biaya utang dengan risiko utang,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta dikutip Antara, Jumat (24/1/2025).

1. Realisasi Pembiayaan Utang Capai Rp556,6 Triliun

Pada APBN 2024, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp556,6 triliun atau 85,9 persen dari target.

Pembiayaan utang dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp450,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp105,8 triliun.

2. Pembiayaan Non-utang Terealisasi Sebesar Minus Rp3,4 Triliun

Sementara pembiayaan non-utang terealisasi sebesar minus Rp3,4 triliun, sehingga realisasi pembiayaan anggaran 2024 mencapai Rp553,2 triliun atau 105,8 persen dari APBN.

Sri Mulyani menyatakan Pemerintah senantiasa berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengelola pembiayaan utang Pemerintah dan mendukung operasi moneter.

 

