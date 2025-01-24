Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Agung Sedayu Milik Aguan Akui Sertifikat HGB di Pagar Laut Dibeli dari Rakyat, Dulunya Sawah dan Tambak

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |14:06 WIB
Agung Sedayu Milik Aguan Akui Sertifikat HGB di Pagar Laut Dibeli dari Rakyat, Dulunya Sawah dan Tambak
Agung Sedayu Milik Aguan Akui SHGB di Pagar Laut Dibeli dari Rakyat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan mengakui sebagian Sertifikat Gak Guna Bangunan (SHGB) di pagar laut Tangerang, Banten adalah miliknya.

Kuasa Hukum Agung Sedayu Muannas Alaidid menuturkan pihaknya memperoleh HGB dari balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dibeli dari rakyat sejak era orde baru. Adapun dulunya, kawasan tersebut merupakan sawah dan tambak.

“HGB diperoleh sesuai proses dan prosedur jual beli yang benar milik rakyat berupa SHM berdasarkan girik yang diterbitkan di tahun 1982 dan di balik nama ke HGB,” kata Muannas kepada Okezone, Jumat (24/1/2025)

1. Aguan Jelaskan Proses HGB

Muannas menjelaskan HBG diperoleh sesuai prosedur jual beli. Peralihan SHM ke HGB, ujarnya, telah membayar pajak.

“Dan ada SK surat ijin Lokasi/KPPRL, sebagai kawasan tambak dan sawah yang terabrasi, bukan laut, dan Perda No 1 tahun 2023 juga dinyatakan lokasi yang ada SHGB PT peruntukkan ruangnya adalah daratan ” katanya.

2. Anak Perusahaan Milik Aguan Punya SHGB di Area Pagar Laut

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PIK 2 Pagar Laut
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/320/3118117/pagar_laut-B2FC_large.jpg
Kasus Pagar Laut, Menteri KKP Sebut Kades Kohod Wajib Bayar Denda Rp48 Miliar dalam 30 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/470/3116336/pagar_misterius-SR90_large.jpg
Nusron Sebut 58 Sertifikat Pagar Laut Tak Jadi Dicabut, Punya Aguan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/470/3111055/pagar_misterius-JOBC_large.jpg
Menteri ATR Panggil 3 Perusahaan Pemilik Pagar Laut di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/470/3110893/aguan-p2vy_large.jpg
Menteri ATR Pastikan Semua SHGB Pagar Laut Tangerang Dibatalkan, Termasuk Punya Aguan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/470/3109361/pagar_misterius-jFBx_large.jpg
5 Fakta Kohod, Desa yang Paling Banyak SHM dan SHGB di Pagar Laut Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/470/3108842/pagar_laut-znbq_large.jpg
6 Fakta Terbaru Pagar Laut Tangerang dari Denda, HGB Ilegal hingga AHY Minta Investigasi Penyalahgunaan Kekuasaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement