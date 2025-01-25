MNC Sekuritas Raih 5 Kategori Penghargaan dalam Indonesia Human Capital Brilliance Awards (IHCBA) 2024

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas berkomitmen untuk melakukan transformasi bisnis dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan serta berkomitmen dalam memberikan layanan terbaik untuk nasabahnya.

Dinilai sukses dalam mengimplementasikan pengelolaan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), MNC Sekuritas berhasil membawa pulang prestasi dalam ajang Indonesia Human Capital Brilliance Awards (IHCBA) 2024 yang diselenggarakan oleh media ekonomi Business Update. Tema yang diangkat tahun ini adalah “Leading Transformation & Change Human Capital for Sustainability”.

1. Penghargaan MNC Sekuritas

Penghargaan diterima oleh Head of Product Management Community and Partnership MNC Sekuritas Luqman El Hakiem dan Head of Corporate Secretary & Corporate Communication MNC Sekuritas Nathania. Adapun penghargaan IHCBA 2023 yang diterima oleh MNC Sekuritas meliputi 4 (empat) kategori perusahaan dengan predikat diamond dan 1 (satu) kategori individu:

- The Most Brilliant Overall Human Capital Transformation for Sustainability of Year 2024

- The Most Brilliant Digital Transformation in Human Capital of Year 2024

- The Most Brilliant Employee Development Strategies of Year 2024

- The Most Brilliant Talent Acquisition of Year 2024

- The Most Brilliant CEO in Sustainable Human Capital Transformation of Year 2024 yang dianugerahkan kepada Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina

2. Pengelolaan SDM

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan syukur atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, penghargaan ini merupakan pencapaian yang membanggakan serta membuktikan bahwa Perusahaan telah berhasil dalam menerapkan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif dan kompeten.

“Karyawan merupakan garda terdepan perkembangan perusahaan. MNC Sekuritas terus berkomitmen dalam mengembangkan SDM unggul melalui berbagai pelatihan dan pendekatan yang dibutuhkan, sehingga memberikan kontribusi positif yang berkesinambungan sesuai dengan tata kelola berkelanjutan,” tulisnya.

3. Penjurian Penghargaan

Sebagai informasi, proses penilaian dilakukan melalui beberapa tahap, dan ditutup dengan wawancara oleh panelis juri. Dewan Juri yang berkompeten dan ternama di bidangnya, antara lain Ketua Dewan Juri Fajar Harry Sampurno yang pernah menjabat sebagai Deputi Menteri BUMN 2015 -2019, Gatot Trihargo yang pernah menjabat sebagai Wakil Dirut Bulog 2019 -2021, Elfien Goentoro yang pernah menjabat sebagai Dirut Dirgantara Indonesia 2017-2022, serta Ridwan Arbian Syah Direktur Human Capital, Legal dan Compliance (HCLC) PT Pegadaian 2021 -2023.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Kurniasih Miftakhul Jannah)