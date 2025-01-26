Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Badan Pangan Kawal Ketat Bulog Serap Beras 3 Juta Ton dan Jagung 1 Juta Ton di 2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |10:12 WIB
Badan Pangan Kawal Ketat Bulog Serap Beras 3 Juta Ton dan Jagung 1 Juta Ton di 2025
Beras Bulog (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta jajarannya agar mengawal ketat Perum Bulog dalam melakukan penyerapan beras 3 juta ton dan jagung 1 juta ton sepanjang 2025.


"Saya minta, kita semua fokus mengawal bagaimana Bulog bisa menyerap untuk mempersiapkan Cadangan Pangan Pemerintah. Beras 3 juta ton dan jagung 1 juta ton di tahun ini," kata Arief saat melantik dua direktur lingkup Bapanas sebagaimana keterangan di Jakarta dikutip Antara, Minggu (26/1/2025).


1.    Upaya Pemerintah untuk Penyerapan


Dia menyampaikan, upaya pemerintah dalam penyerapan produksi dalam negeri untuk memasok cadangan pangan pemerintah (CPP) dilaksanakan melalui Perum Bulog.


Realisasi pengadaan beras dalam negeri di 2024 telah dilaksanakan Bulog hingga mencapai 1,266 juta ton. Sementara untuk pengadaan jagung pakan dari petani domestik, Bulog telah menyerap hingga 84 ribu ton selama 2024 lalu.


Arief menuturkan, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yakni Indonesia tidak lagi melakukan impor beras, jagung, gula konsumsi hingga garam konsumsi.


Oleh karena itu, pada saat panen raya semester I-2025, Bulog harus lebih optimal dalam penyerapan panen petani dalam negeri.
"Demikian juga dengan kewaspadaan dan kerawanan pangan juga. Tolong dikawal," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179514/beras_bulog-oczq_large.jpg
Bulog Buka Suara soal Beras Menumpuk di Sultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167870/beras-SRuH_large.jpg
Dikeluhkan Masyarakat, Bos Bulog Buka-bukaan soal Kualitas Beras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166943/beras_bulog-7eME_large.jpg
Prabowo Anggarkan Rp22,7 Triliun untuk Bulog di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/320/3153817/erick_thohir-gspW_large.png
Alasan Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Jadi Dirut Bulog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152470/menteri_bumn_erick_thohir-LXp4_large.jpg
Erick Thohir Ganti Dirut Bulog, Letjen Novi Helmy Kembali ke TNI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/320/3144194/direktur_bisnis_bulog-3UYS_large.jpg
Jadi Offtaker Petani, Bulog Jamin Serap Hasil Panen dengan Harga Rp6.500/Kg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement