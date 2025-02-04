Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Target 1 Juta Barel Minyak, Kolaborasi Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 04 Februari 2025 |19:05 WIB
Target 1 Juta Barel Minyak, Kolaborasi Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon
Target 1 Juta Barel Minyak, Kolaborasi Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Foto: Dokumentasi Pertagas)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) dan PT Pertamina Gas (Pertagas) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk pengembangan teknologi Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

Penandatanganan MoU sebagai bagian dari upaya Pertamina Group untuk mendukung komitmen Pertamina dalam mencapai dekarbonisasi pada 2060 tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Drilling Avep Disasmita dan Direktur Utama Pertagas Gamal Imam Santoso.

Direktur Utama Pertagas Gamal Imam Santoso menyampaikan bahwa Pertagas akan mendukung implementasi CCS/CCUS melalui portofolio bisnis transportasi energi yang dimiliki. Sebagai anak usaha Pertamina yang memiliki peran utama dalam bisnis transportasi dan distribusi gas bumi, keterlibatan Pertagas dalam kerja sama ini menjadi aspek krusial dalam pengembangan teknologi CCS/CCUS.

"Dengan infrastruktur jaringan pipa gas yang luas, Pertagas memiliki kemampuan untuk mendukung transportasi gas karbondioksida (CO2) dari sumber emisi ke lokasi penyimpanan atau pemanfaatan yang telah ditentukan," ujar Gamal di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

1. Penerapan Teknologi CCS/CCUS Upaya Akselerasi 1 Juta Barel

Selain upaya untuk mengurangi emisi karbon, penerapan teknologi CCS/CCUS juga merupakan upaya akselerasi target produksi migas nasional sebesar 1 juta BOPD minyak dan 12 ribu MMSCFD gas pada tahun 2030.

Direktur Utama Pertagas, Gamal Imam Santoso juga menyampaikan bahwa Pertagas akan mendukung implementasi CCS/CCUS melalui portofolio bisnis transportasi energi yang dimiliki. 

Lebih lanjut, Gamal menekankan bahwa Pertagas juga memiliki keahlian dalam pengelolaan gas dan integrasi infrastruktur energi sehingga dapat memastikan bahwa gas CO₂ yang ditangkap dapat dikelola dengan efisien dan sesuai dengan standar keselamatan serta regulasi lingkungan. Dengan demikian, peran Pertagas dalam kerja sama ini tidak hanya terbatas pada aspek transportasi, tetapi juga mencakup pengelolaan dan optimalisasi rantai pasok gas CO₂ dalam implementasi CCS/CCUS.

"Dengan bergabungnya keahlian dari kedua belah pihak, kami yakin sinergi ini akan memberikan dampak positif yang besar,” tambah Gamal.

Pertagas

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/278/3142060/pertagas-VDGA_large.jpg
Ditopang Gas hingga Pipa BBM, Pertagas Raup Laba Rp3,6 Triliun di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141442/gas_bumi-r31s_large.jpg
RI Punya Banyak Lapangan Gas di Indonesia Timur, Infrastruktur Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141165/perjanjian_jual_beli_gas-LO58_large.jpg
Disinggung Prabowo, PJBG Diteken demi Pasokan Gas Industri dan Kelistrikan di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131332/pertagas-Sop8_large.jpg
Dukung Swasembada Energi, Ini Kata Dirut Pertagas soal Peringkat dari Fitch Ratings
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124643/penyaluran_gas-MI9B_large.jpg
Intip Penyaluran Gas untuk Kebutuhan Energi Jelang Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/320/3117049/pertagas-J4Qn_large.jpg
Ini Jurus Percepat Capai Swasembada Energi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement