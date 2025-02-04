Gabah Petani Masih di Bawah HPP Rp6.500 per 4 Februari 2025

JAKARTA - Bulog diminta aktif menyerap gabah petani. Saat ini harga gabah di beberapa daerah masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Berikut data transaksi gabah kering panen (GKP) di bawah Rp6.500 per Kg seluruh Indonesia pada, Selasa (4/2/2025).

1. HPP Gabah Petani di Bawah Rp6.500

Mengutip data yang diterima Okezone, harga gabah kering panen (GKP) masih di bawah Rp6.500 per kg di seluruh Indonesia. Di Aceh, harga gabah berkisar Rp6.000-Rp6.100 atau rata-rata Rp6.100 per kg. Kemudian di Banten juga harganya Rp5.800, di Bali dikisaran Rp5.600 per kg.

Sementara di Jawa Tengah, harga gabah berada pada kisaran Rp6.100–6.300, dan di Kabupaten Boyolali harganya hanya Rp6.100.

Jawa Timur, seperti Ngawi dan Ponorogo harga gabah sekira Rp5.700 sampai Rp6.300 atau rata-rata di Rp6.114 per kg

Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara hingga Sulawesi Tenggara juga harganya masih di bawah HPP. Rata-ratanya di Rp5.000 sampai Rp6.300 per kg.