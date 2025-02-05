Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Link Resmi Cek Lokasi Pangkalan Gas LPG 3 Kg Terdekat

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Rabu, 05 Februari 2025 |00:07 WIB
Ini Link Resmi Cek Lokasi Pangkalan Gas LPG 3 Kg Terdekat
Gas Elpiji 3 Kg (Foto: Okeozne)
A
A
A

JAKARTA - Ini link resmi cek lokasi pangkalan gas LPG 3 kg terdekat. Sebelumnya, terdapat aturan pengecer dilarang menjual gas LPG 3 oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM per 1 Februari 2025, sehingga membuat Pertamina Patra Niaga memberikan link resmi lokasi pangkalan gas LPG 3 kg terdekat. 

Seperti yang sudah beredar sejak 1 Februari 2025 kemarin, Pemerintah mengatakan, pembelian gas melon (LPG 3 kg) hanya dapat dilakukan di Pangkalan resmi Pertamina dan tidak lagi di pengecer. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang membeli gas LPG 3 kg bisa mendapatkan harga yang lebih murah dan dipastikan lebih terjamin takarannya. 

1. Arahan Presiden Prabowo Subianto 


Namun, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah dan mengintruksikan Kementerian ESDM untuk mencabut aturan tersebut dan memperbolehkan kembali pengecer menjual gas LPG 3 kg sembari menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial.

Masyarakat yang tetap ingin membeli langsung ke Pangkalan resmi Pertamina, dapat mengikuti cara cek lokasi Pangkalan gas LPG 3 kg terdekat melalui link resmi, seperti di bawah ini. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174159/purbaya-0VF8_large.jpg
3 Fakta Purbaya Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg hingga Disentil Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166427/lpg-C1Vu_large.jpg
4 Fakta Beli LPG 3 Kg Wajib KTP di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165401/bahlil-AThC_large.jpg
Bahlil Ungkap Beli LPG 3 Kg Pakai KTP Berlaku 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153073/lpg-sit5_large.jpg
3 Fakta LPG 3 Kg Satu Harga Berlaku 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152281/gas_elpiji-zZYy_large.jpg
Ini Alasan LPG 3 Kg Satu Harga Diterapkan Mulai 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/470/3138093/jargas-ClJ2_large.jpg
Percepatan Pembangunan Jargas di Jatim, Masyarakat Tak Lagi Pakai LPG 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement