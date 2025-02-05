Ini Link Resmi Cek Lokasi Pangkalan Gas LPG 3 Kg Terdekat

JAKARTA - Ini link resmi cek lokasi pangkalan gas LPG 3 kg terdekat. Sebelumnya, terdapat aturan pengecer dilarang menjual gas LPG 3 oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM per 1 Februari 2025, sehingga membuat Pertamina Patra Niaga memberikan link resmi lokasi pangkalan gas LPG 3 kg terdekat.

Seperti yang sudah beredar sejak 1 Februari 2025 kemarin, Pemerintah mengatakan, pembelian gas melon (LPG 3 kg) hanya dapat dilakukan di Pangkalan resmi Pertamina dan tidak lagi di pengecer. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang membeli gas LPG 3 kg bisa mendapatkan harga yang lebih murah dan dipastikan lebih terjamin takarannya.

1. Arahan Presiden Prabowo Subianto



Namun, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah dan mengintruksikan Kementerian ESDM untuk mencabut aturan tersebut dan memperbolehkan kembali pengecer menjual gas LPG 3 kg sembari menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial.

Masyarakat yang tetap ingin membeli langsung ke Pangkalan resmi Pertamina, dapat mengikuti cara cek lokasi Pangkalan gas LPG 3 kg terdekat melalui link resmi, seperti di bawah ini.