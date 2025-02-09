Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

957 Barang Penumpang Kereta Tertinggal dari Tumbler, Gadget hingga Perhiasan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |16:50 WIB
957 Barang Penumpang Kereta Tertinggal dari Tumbler, Gadget hingga Perhiasan
Total nilai barang diperkirakan di kereta dan stasiun mencapai Rp1.190.105.499. (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT KAI (Persero) mengamankan 957 barang yang tertinggal di kereta api maupun stasiun sepanjang Januari 2025. Total nilai barang diperkirakan Rp1.190.105.499.

“Barang-barang yang berhasil diamankan meliputi makanan dan minuman, tumbler, charger, jam tangan, hingga barang berharga seperti gadget, perhiasan, dokumen penting, dan uang tunai,” ujar Vice President of Public Relations KAI Anne Purba, Minggu (9/2/2025). 

1. Barang Berharga yang Tertinggal

Dari total barang yang ditemukan, 371 diantaranya merupakan barang berharga. Sebagian besar telah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya, sementara beberapa barang lainnya masih disimpan oleh KAI karena belum diambil oleh pemiliknya.

Untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan, KAI menyediakan layanan lost and found yang memudahkan pelanggan melaporkan barang yang tertinggal.

“Layanan lost and found ini merupakan salah satu bentuk komitmen KAI dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman dan nyaman. Kami memastikan bahwa setiap barang yang tertinggal di area stasiun maupun di dalam kereta api dapat diamankan dan dikembalikan kepada pemiliknya tanpa dipungut biaya,” jelas Anne.

 

Telusuri berita finance lainnya
