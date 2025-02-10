Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Penyumbang Ekonomi, Ini Cara Efisiensi Bisnis Pertambangan di Tengah Gejolak Harga Komoditas

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |14:53 WIB
Penyumbang Ekonomi, Ini Cara Efisiensi Bisnis Pertambangan di Tengah Gejolak Harga Komoditas
Penyumbang Ekonomi, Ini Cara Efisiensi Bisnis Pertambangan di Tengah Gejolak Harga Komoditas
A
A
A

JAKARTA - Efisiensi sektor pertambangan di tengah gejolak harga komoditas. Saat ini sektor pertambangan masih menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam data BPS, lima sektor terbesar yakni industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan mampu memberikan kontribusi 63,9% terhadap PDB 2024.

Melihat kondisi ini, PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) optimistis dapat terus berkontribusi memenuhi kebutuhan alat berat di berbagai industri di Indonesia, khususnya sektor pertambangan melalui ekskavator Hitachi ZX490LC-7G serta dump truck Foton 6x4. 

“Meskipun berbagai dinamika bisnis bermunculan terkait harga komoditas, stabilitas politik dan ekonomi, serta berbagai isu lainnya, Hexindo tetap yakin meraih pangsa pasar dengan menawarkan beragam produk dan layanan terbaik,” kata Direktur Penjualan HEXA Dwi Swasono dalam keterangannya, Jakarta, Senin (10/2/2025).

1. Kinerja Hexindo Adiperkasa 

Perihal kinerja, HEXA membukukan laba tahun berjalan sebesar USD21,19 juta atau Rp348,32 miliar sepanjang April–Desember 2024. Angka itu turun 51,7 persen secara dari periode yang sama sebelumnya yang sebesar USD43,85 juta atau Rp721,06 miliar. 

Pendapatan HEXA juga tercatat turun sepanjang April–Desember 2024 yaitu sebesar USD369,23 juta atau Rp6,07 triliun, turun 22,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar USD478,27 juta. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170645/tambang-Vm3o_large.jpg
Tren Pertambangan Hijau di Tengah Kenaikan Harga Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165395/bahlil-IQBf_large.png
Bahlil: Logam Tanah Jarang Dikelola Negara, Tak Dibuka untuk Umum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164943/bahlil-NBZ8_large.png
Bahlil Sikat Pelaku Tambang Ilegal Tanpa Pandang Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162782/tambang-MsFO_large.jpg
Pengelola Tambang Emas Manfaatkan Spesies Perintis, Apa Manfaatnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161986/pertambangan-umih_large.jpg
Ini Dia Tren Pertambangan Masa Depan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3147036/tambang-Y3vo_large.jpg
Daftar Negara Penghasil Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement