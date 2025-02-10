Apa yang Terjadi Jika NIK KTP Disalahgunakan?

Apa yang Terjadi Jika NIK KTP Disalahgunakan? (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Apa yang terjadi jika NIK KTP disalahgunakan? Masyarakat perlu menyadari bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat dipakai pinjaman online.

Beberapa kasus yang pernah terjadi, menunjukkan bahwa NIK yang bocor bisa digunakan untuk mendaftarkan pinjaman online (pinjol) ilegal, membeli kartu SIM prabayar dan mendaftarkannya tanpa izin, melakukan cicilan atau transaksi lainnya, digunakan untuk membobol akun rekening bank, bahkan melakukan tindakan kriminal dengan identitas palsu.

Seiring dengan meningkatnya kasus kejahatan digital, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan data pribadi. Untuk mencegah kejadian serupa, masyarakat bisa melakukan langkah-langkah yang sudah Okezone rangkum, Senin (10/2/2025):

1. Jangan membagikan foto atau salinan KTP secara sembarangan, terutama di media sosial atau layanan yang tidak resmi.

2. Gunakan tanda air (watermark) saat mengunggah atau mengirimkan salinan KTP untuk keperluan tertentu.

3. Cek secara berkala penggunaan NIK, misalnya dengan memastikan tidak ada registrasi kartu SIM atau transaksi yang mencurigakan.