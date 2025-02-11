Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Begini Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah ke Pasar Modal

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |12:39 WIB
Begini Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah ke Pasar Modal
Begini Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah ke Pasar Modal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran pada sejumlah kementerian dan lembaga negara. Hal ini disebut berdampak pada sejumlah indikator ekonomi termasuk pasar modal.
Untuk diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah hampir sepekan sejak awal Februari 2025, indeks bahkan sempat menyentuh level 6.500-an. Analis Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora mengatakan, penurunan IHSG salah satunya terdampak oleh kebijakan pemangkasan anggaran. Di mana, hal itu diyakini akan menyebabkan penurunan belanja kementerian dan daya beli masyarakat.
“Ini akan berpengaruh karena kementerian belanjanya akan berkurang dan berpengaruh ke sektor riil. Kalau rapat-rapat di hotel berkurang nanti sektor properti dan transportasi akan mengalami penurunan pendapatan,” kata Andhika dalam Maket Buzz IDX Channel pada Selasa (11/2/2025).

1. Pengaruh ke Sektor Konstruksi

Selain itu, pemangkasan anggaran ini juga disebut berpengaruh pada sektor konstruksi, seperti akan adanya penundaan sejumlah proyek konstruksi yang akan menyebabkan pekerja dirumahkan, sehingga tidak lagi memiliki pendapatan dan tidak punya daya beli.
“Maka daya beli berkurang dan akan berpengaruh ke ekonomi kita,” imbuh Andhika.

2. Pengaruh ke Kinerja Emiten

Andhika menyebut, kebijakan ini tak hanya berpengaruh pada gerak indeks, tapi juga akan berpengaruh pada kinerja emiten di tahun ini. Penurunan laba dan pendapatan imbas kebijakan ini dikatakan akan mulai terlihat pada kuartal III hingga kuartal IV tahun ini.
“Jadi tampaknya pemerintah agar lebih berhati-hati membuat kebijakan baru yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan investor asing ke luar dari Indonesia,” tutur Andhika. 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/278/3183908/ihsg_pekan_depan-VA1K_large.jpg
IHSG Pekan Depan Diprediksi Bergerak Terbatas Dibayangi Hasil Neraca Hasil RDG BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183525/ihsg_sesi_i-TKil_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,15 Persen ke 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183482/ihsg_dibuka_menguat-hcbt_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.378 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183475/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-ca4b_large.jpg
IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183361/ihsg_ditutup_melemah-qxki_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.372
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183300/ihsg_sesi_i-L7gx_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.405
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement