Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Sebut Penutupan BUMN Cuma Butuh 6 Bulan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |08:21 WIB
Erick Thohir Sebut Penutupan BUMN Cuma Butuh 6 Bulan
Erick Thohir Sebut Penutupan BUMN Cuma Butuh 6 Bulan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan hasil Rancangan Undang-Undang (RUU) atas perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN membuat pembubaran atau penutupan perusahaan jadi lebih cepat.
Menurut dia, jika sebelumnya proses likuidasi BUMN memakan waktu bertahun-tahun, maka dengan hasil revisi regulasi penutupan perseroan hanya membutuhkan waktu 6 bulan saja.

1. RUU BUMN

Hasil RUU atas perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN juga diyakini membuat proses konsolidasi menjadi lebih efektif. Termasuk merger alias penggabungan perusahaan menjadi satu entitas. 
“Yang pasti RUU BUMN kemarin ada tiga hal yang positif. Dimana salah satunya percepatan untuk BUMN melakukan konsolidasi baik menutup, menggabungkan yang selama ini prosesnya mungkin waktunya 2-3 tahun ini bisa 6 bulan,” ujar Erick saat ditemui di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, ditulis Selasa (11/2/2025). 
“Karena kondisi ketika kita mengecek sebuah perusahaan yang tidak sehat, ya inget ya, dari 114 kita sudah 47 konsolidasi, dari 47, 40 udah sehat, ada 7 perlu restrukturisasi,” paparnya.

2. Pengesahan RUU BUMN

Adapun, beberapa langkah yang ditempuh pemerintah dalam UU BUMN terbaru mencakup restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Erick menegaskan perubahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk memastikan transformasi BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional.  
Dia mengapresiasi DPR RI yang telah mengesahkan RUU tersebut. Dia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia maju dan berdaya saing global, di mana BUMN memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.
"Kami memandang BUMN sebagai aset strategis negara yang memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional. BUMN harus terus ditransformasikan menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global," kata Erick.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Erick Thohir RUU BUMN UU BUMN BUMN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement